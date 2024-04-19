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İzmir'de suya indirim

İzmir'de suya indirim
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ilk birleşiminde, 0.4 metreküplük su ve atık su ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılması teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı ikinci meclis toplantısı bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında düzenlendi. 16 Nisan’da düzenlenen İlk meclis toplantısında, 1 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abonelere 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi sunulmuş, önerge değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe komisyonu ile Esnaf Komisyonuna sevk edilmişti.

SUYA İNDİRİM KARARI

Komisyondan gelen değerlendirmeler sonucu, Olağan Meclis Toplantısı’nın ilk birleşiminde görüşülen 1 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abonelere 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi Meclis’ten oybirliği ile geçti.

Etiketler izmir su indirim
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