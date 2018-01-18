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  3. 18 Ocak 2018 22:00

Jandarma tek tek çıkarttı ! Rüşvet teklif ettiler

Elazığ'da kaçak kazı yapanları suçüstü yakalayan jandarmaya rüşvet teklif edildi.

Jandarma tek tek çıkarttı ! Rüşvet teklif ettiler
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Elazığ’da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan, kendilerini bırakmaları için de jandarmaya rüşvet teklif ettiği ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, merkez Salkaya köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, biri köy muhtarı, 6 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandığı yaklaşık 21 metrelik çukur açan şüphelilerin kazıda kullandığı hilti, murç, kask, jenaratör, priz, kova, 15 metre elektrik kablosu ve led lambaya el konuldu. Şüphelilerden 3’ünün kendilerini yakalayan jandarma ekiplerine rüşvet teklif ettiği belirtildi.

RÜŞVET TEKLİFİ

3 şüpheli jandramadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, jandarmaya rüşvet teklif ettiği iddia edilen köy muhtarı Mehmet Y.’nin de aralarında bulunduğu 3 kişi, izinsiz kazı ve rüşvet teklif etme suçlarından adliyeye sevk edildi.

 

AA

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