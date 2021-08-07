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  3. Kabine revizyonunda işte MEB'ten sonra sıradaki 3 bakanlık!

Kabine revizyonunda işte MEB'ten sonra sıradaki 3 bakanlık!

Kabine revizyonunda işte MEB'ten sonra sıradaki 3 bakanlık!

Ziya Selçuk’un istifasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyunda sıkça tartışılan 3 Bakanlık'ta daha revizyon hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Siyaset kulislerinde uzun süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine değişikliği yapacağı konuşuluyor. Erdoğan’ın peyderpey Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da görevden azlini isteyeceğinin altı çiziliyor. Bu bakanların ortak noktası ise son zamanlarda isimlerinin kamuoyunda sıkça tartışılır hale gelmesi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, yangınlar öncesinde de Pakdemirli ile ilgili iddiaların kamuoyu gündemine geldiği ve Erdoğan’ın ‘en başından bu yana bu iddialardan rahatsız olduğu’ konuşuluyor. Salgınla birlikte patates, soğan gibi ürünlerde talep daralması nedeniyle satışların gerilemesi, elma üreticilerinin sıkıntıları gibi sıkıntılar, örnek olarak gösteriliyor. Son günlerdeki orman yangınlarıyla da ‘kamuoyundaki güvenini de artık yitirmeye başladığı’ ifade ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ise salgın dönemindeki uygulamalarda ‘sıkıntı yaşadığı’ belirtiliyor. Erdoğan’ın, yakın bir tarihte Koca’nın yardımcısı Emine Alp Meşe’yi görevden almasının ‘Koca’nın görevden azlinin bir sinyali’ olarak nitelendiriliyor.

Cumhuriyet

Etiketler kabine revizyon recep tayyip erdoğan 3 bakan bakanlık ziya selçuk meb
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