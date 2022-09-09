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Kaçak kazı yaparken yakalandılar: Yalan yok, görüyorsunuz

Kaçak kazı yaparken yakalandılar: Yalan yok, görüyorsunuz

Antalya'da jandarma baskını sonucu kaçak kazı yapan şüpheliler, yakalandıklarını görünce böyle tepki verdi.

Antalya’nın Serik ilçesi Hasdümen Mahallesi Avşaratlı mevkiinde, ormanlık alan içerisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi alan Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon hazırlığı yaptı. Belirtilen adrese baskın yapan ekipler, şüpheli E.Ş., A.Ç. ve A.Ş.’nin bölgede kaçak kazı yaptığını tespit etti. Öte yandan, olay yerinde şüphelilerin yaktığı ocağın üzerinde çaydanlık olduğu görüldü. Ellerini kaldıran şüpheliler, baskınla neye uğradıklarını şaşırdı.

 “YALAN YOK, GÖRÜYORSUNUZ”
Suçüstü yakalanan şüpheliler ile jandarma arasındaki diyaloglar ise gülümsetti. Ekiplerden birinin, "Ağaç mı diyorsunuz?" sorusuna şüpheliler, "Hayır. Yalan yok komutanım, görüyorsunuz" yanıtını verdi. Yaşanan bu diyalog, bir şelalenin önünde, "Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz" sözleriyle bir anda sosyal medyada viral olan vatandaşı akla getirdi.

Şüphelilerin yanlarında bulunan 35 kazı malzemesine el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler kazı kaçak kazı
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