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Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu ''Kız okulları''na karşı ayaklandı

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu ''Kız okulları''na karşı ayaklandı
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Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "kız okulları" çıkışını protesto etmeye hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, "gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz" sözleri gündemdeki yerini korurken, Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu Tekin'in söylemine karşı harekete geçti. Protestoya hazırlanan platform, sosyal medya hesaplarından herkesi desteğe çağırdı.

Platformun paylaşımı şöyle:

 "Kız okulları" cinsiyetçiliği besler. Kadınları kamusal alanlardan dışlamaya çalışan iktidara karşı okulları, sokakları, meydanları terk etmiyoruz. Yarın 16:00'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde buluşuyoruz.

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih

Etiketler kadınlar birlikte güçlü kbgüçlü protesto kız okulları
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