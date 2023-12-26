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Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
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Kırıkkale’de sınıfta kalp krizi geçiren 52 yaşındaki Türkçe öğretmeni hayatını kaybetti.

Kırıkkale’de, Şehit Erdem Mut Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Cihat Ç. (52), sınıfta ders esnasında kalp krizi geçirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ardahan nüfusuna kayıtlı evli ve 2 çocuk babası Cihat Ç., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Etiketler öğretmen kalp kalp krizi
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