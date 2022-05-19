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Kanatlarında ''karınca desenli'' olan sinekler büyük ilgi çekiyor

Kanatlarında ''karınca desenli'' olan sinekler büyük ilgi çekiyor

Goniurellia tridens türü meyve sineklerinin kanatlarındaki görüntü görenleri hayrete düşürüyor.

Goniurellia tridens türündeki bu meyve sineğinin kanatlarında gözle görülür bir şekilde adeta iki tane karınca silüeti görünüyor. Böylesine kusursuz bir görüntü sizce nasıl ortaya çıkmış olabilir? Goniurellia tridens türü meyve sineklerinin kanatlarında karıncalara benzeyen figürler bulunuyor. 

Doğa'da meyve sineklerinin kanatlarında çeşitli lekeler görmek olası bir durumdur. Bütün meyve sineklerini kanatlarında aynı figürler yer almaz. Kanatlardaki figürler farklılık gösterebilir. Bu türün nesli oldukça azdır. 5.000 civarındaki meyve sineği türünden sadece 36’sında bu kanat lekeleri karıncalara benzeyen şekilde görülmektedir. Aslında bu durum evrimsel olarak sonradan kazanılmış bir görüntüdür.

1910 YILINDAN BU YANA BİLİNİYOR

1910 yılında keşfedilen bu tür çoğunlukla Yakın ve Orta Doğu, Avrupa ve Asya'da görülmekte. Çeşitli habitatlarda yaşayan bu meyve sinekleri, çoğunlukla çayırlarda ve şehirlerde görülmektedir. Yetişkin meyve sinekleri yaklaşık olarak 3-4 mm boyutunda oluyor.

 KARINCA DESENLİ KANATLAR NASIL OLUŞUYOR?

Evrimin en muhteşem olaylarından olan bu kanat desenleri görenleri şaşkına çeviriyor. Bu olayın anlamlı bir açıklaması var. Karıncalarla meyve sinekleri, genellikle ortak avcılar tarafından av olarak görülmektedir. Avcılar sineği avlamak için yakınlaştığında, meyve sinekleri kanatlarını hızlı bir şekilde çırpar. Bu zekice durum avcının etrafında birçok karınca varmış durumu yaratır. Bu muhteşem durum, avcıları şaşkına uğratır ve afallatır. Kısa bir süreliğine de olsa bu durum meyve sineğine avcıdan kaçma imkanını doğurur.

Etiketler karınca desen sinek
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