Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinin ''Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi'' ilan edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen fırtınaya ilişkin Defterdarlık Zarar Tespit Gurubu'nca yapılan tespitlerde şu ana kadar 54 konut ve 226 iş yerinin zarar gördüğü belirtti. Yerlikaya, "AFAD İl Müdürlüğü'nce yapılan etütlerde heyelandan 10 konutun etkilendiği, 1 konutun kalıcı olarak boşaltıldığı ve 9 konut için önlem alınmasına dair rapor hazırlandı. Tarım İl Müdürlüğü'nce şu ana kadar yapılan tespitlerde 135 sera ile 76 balıkçı teknesi zarar gördü. Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi. 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 11 vatandaşımızın da kayıp olduğu Karadeniz Ereğli'sinde AFAD gönüllülerimiz sokakları temizliyor. Su basan iş yeri ve evlerde hayatın normale dönmesi için canla başla çalışıyor. Karadeniz Ereğli'sindeki hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. AFAD gönüllülerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

DHA