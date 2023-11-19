Karadeniz'de bir gemiyle irtibat kesildi
Zonguldak'ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrılan Kafkametler isimli gemiyle irtibat kesildi. Gemide 12 Türk personel olduğu öğrenildi.
Zonguldak’ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan çıktıktan sonra irtibat kesilen gemiyle iletişim kurulmaya çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı’na sığındı.
Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.
Liman yetkililerinin, “Kafkametler” isimli 12 Türk personeli bulunan gemiyle yeniden iletişim kurma çalışmaları sürüyor.
AA
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