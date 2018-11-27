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  3. 27 Kasım 2018 18:24

Karlov cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Rusya'nn Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u suikast sonucu öldüren polis memurunun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Karlov cinayetiyle ilgili yeni gelişme
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Rusya Federasyonunun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u  19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'a ait  yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rus Büyükelçi Karlov'un  öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlanarak, hazırlanan iddianame mahkemeye  gönderilmişti. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Adem  Akıncı tarafından hazırlanan iddianamede, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın  güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerine de yer verildi.

Buna göre Altıntaş, saldırıdan bir gün önce, 18 Aralık 2016'da,  WhatsApp üzerinden "Elimde çok sayıda kitap var. Tayinim çıktı. Yanımda götürme  imkanım olmadığı için faydalanmak isteyen kardeş varsa Ankara içinde  getirebilirim." mesajı atıp irtibata geçtiği İbrahim Bilal Oduncu'nun iş yerine  giderek dağıtılması için kitaplarını teslim etti.

Saldırının gerçekleştirildiği 19 Aralık'ta Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü  Nöbetçi Büro Amirliğinde 07.00-19.00 saatleri arasında nöbetçi olarak  görevlendirilen Altıntaş, nöbete gitmemek için doktor raporu alabilmek amacıyla  internet üzerinden "ishal", "ishal belirtileri", "Onkoloji Hastanesi", "ishale  rapor", "Aile Sağlığı Merkezi" ve "Sanatoryum Tıp Merkezi" şeklinde aramalar  yaptı.

Altıntaş, Yenimahalle'deki Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim  ve Araştırma Hastanesine giderek saat 08.29'da acil servise başvurdu ve bir gün  istirahat raporu aldı. Saldırgan, 19 Aralık 2016 günü saat 10.00'da doktor raporunu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne teslim ettikten sonra Yenimahalle'deki bir  iş yerinden 2 şarjör ile bir şarjör kılıfı satın aldı.

OLAY GÜNÜ

Şarjör ve şarjör kılıfı aldıktan sonra bir tatlıcıya uğrayan Altıntaş,  ardından Keçiören Kalaba Mahallesi Granit Sokak'taki eve döndü. Altıntaş, saat  11.58'de elinde takım elbise kılıfı ve valiziyle evden ayrılıp taksiyle saat  12.15'te önceden rezervasyon yaptırdığı otele girdi.

Saat 18.30'da otelden çıkarak saldırının gerçekleştiği Çankaya  Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezine doğru yürüyen Altıntaş, saat 18.31'de Çağdaş  Sanatlar Merkezine ulaştı.

Bir süre sergi alanında dolaşan Altıntaş, Büyükelçi Karlov'u  arkasından takip etmeye başladı ve saat 18.46'da Karlov'un konuşma yapacağı  kürsünün sol tarafına doğru geçti.

Daha sonra Büyükelçinin sağ arka çaprazına geçen Altıntaş, saat  19.05'te büyükelçiye 9 el ateş ederek eylemini gerçekleştirdi. Saldırgan, saat  19.08'de yerde yatan Karlov'a silahını doğrultarak bir el daha ateş etti.

AA

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