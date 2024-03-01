Kars'ta deprem

BYD'nin Tesla'yı tahtından eden Çin işi Ferrari'si BYD U9 otomobil piyasasını salladı

Düğünde yerel seçim kavgası: Salon savaş yerine döndü

Adem amca ile Yaren leylek 13. kez buluştu

Bir kadın soyunma kabinlerindeki ayna rezaletini böyle ifşa etti