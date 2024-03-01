  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kars'ta deprem

Kars'ta deprem

Kars'ta deprem
Güncelleme:

Kars'ın Digor ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kars'ın Digor ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.

Deprem saat 12.06’da meydana gelirken, depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

 

Etiketler KARS deprem kars'ta deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milli sporcu hayatını kaybetti Milli sporcu hayatını kaybetti Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı BYD'nin Tesla'yı tahtından eden Çin işi Ferrari'si BYD U9 otomobil piyasasını salladı BYD'nin Tesla'yı tahtından eden Çin işi Ferrari'si BYD U9 otomobil piyasasını salladı Düğünde yerel seçim kavgası: Salon savaş yerine döndü Düğünde yerel seçim kavgası: Salon savaş yerine döndü Adem amca ile Yaren leylek 13. kez buluştu Adem amca ile Yaren leylek 13. kez buluştu Sınırdaki ucu bucağı bitmeyen kaçak göçmen kuyruğu kamerada Sınırdaki ucu bucağı bitmeyen kaçak göçmen kuyruğu kamerada Görüntüler Türkiye'den! Polis merkezinde çatışma çıktı Görüntüler Türkiye'den! Polis merkezinde çatışma çıktı Bir kadın soyunma kabinlerindeki ayna rezaletini böyle ifşa etti Bir kadın soyunma kabinlerindeki ayna rezaletini böyle ifşa etti Kerem Aktürkoğlu trafikte saldırıya uğradı Kerem Aktürkoğlu trafikte saldırıya uğradı Çocuk hastalara ketamin enjekte eden FETÖ'cü profesörden skandal savunma Çocuk hastalara ketamin enjekte eden FETÖ'cü profesörden skandal savunma