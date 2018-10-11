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  3. 11 Ekim 2018 16:41

Katalog kızı her şeyi itiraf etti !

FETÖ davasında bir sanık, katalogdan nasıl evlendirildiğini anlattı.

Katalog kızı her şeyi itiraf etti !
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Daha önce hiç görmediği bir üsteğmen ile tanıştırıldı, daha sonra da bu kişiyle evlendirildi. "Murat" kod adlı kişinin eşiyle birlikte ayda bir evlerine geldiği ifade eden M.M,  her şeyi anlattı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan ve etkin  pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen M.M, Pamukkale Üniversitesi Eğitim  Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü kazandığı 1998 yılında FETÖ yapılanmasıyla  tanıştığını belirtti.

Öğrencilik yıllarında FETÖ ile iltisaklı bir yurtta kaldığını anlatan  M.M, mezun olmadan önce kendisine örgüt içi evliliklerden bahsedildiğini ve  kendisinin de bu durumu kabul ettiğini ifade ederek, "Ankara'ya dönmeden evvel  Erdoğan Hoca diye hitap ettiğim kişi bana, yapının istediğim taktirde beni  evlendireceğini söyledi, ben de olabilir demiştim." dedi.

Fotoğraflarını "Erdoğan" isimli kişiye verdiğini anlatan M.M,  Ankara'ya döndükten sonra daha önce hiç tanımadığı ve görmediği K.M. isimli bir üsteğmen ile tanıştırıldığını, 2003 yılında da bu kişiyle evlendiklerini dile  getirdi.

"ÇOCUĞUN İSMİNİ FETULLAH GÜLEN'E SORALIM"

Evlendikleri dönemde eşinin Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığında  çalıştığını anlatan M.M, eşinden sorumlu FETÖ üyesinin "Murat" kod adını kullanan  bir öğretim görevlisi olduğu bilgisini verdi.

"Murat" kod adlı kişinin eşiyle birlikte ayda bir evlerine geldiğini ve sohbet adı altında toplantılar düzenlendiğini beyan eden sanık M.M, "Murat'ın  daha sonra Amerika'ya gittiğini duydum. Murat, Amerika'ya gitmeden önce eşime,  'Doğacak çocuğun ismini Fetullah Gülen'e soralım, onun belirleyeceği ismi koyalım.' dedi. Ben kabul etmedim, ilk çocuğumuza bu nedenle Fetullah Gülen'in  değil ailemizin belirlediği isim koyuldu." ifadelerini kullandı.

Eşinin 2007 yılında tayininin Tunceli'ye çıktığını bildiren M.M,  şunları kaydetti:

"Tunceli'ye giderken yol güzergahında yine örgütte 'abi' pozisyonunda  olduğunu anladığım ve doktorluk yaptığını öğrendiğim Ali P. isimli kişinin evinde  kaldıktan sonra Tunceli'ye geçtik. Tunceli'de eşimden sorumlu kişi, 'Kadir' kod  ismini kullanan Elvan Ç. oldu. Evleri Tunceli Valiliğinin üst tarafındaydı. İki  haftada bir bu eve eşimle birlikte gidip geliyorduk. Ben o sıralarda KPSS'ye  çalışıyordum, Tunceli'den de Elazığ'a özellikle imtihana hazırlık kitapları almak  için gidiyordum. KPSS imtihanına bir gün kala akşam eşimle birlikte Elvan Ç'nin  evine gitmiştik. Bu eve Ali P. geldi, beni bir odaya yalnız olarak aldı. Bana  elindeki bazı soruları göstererek, 'Yarınki KPSS imtihanında benzer sorular  çıkabilir, bak.' dedi. Ben de imtihanda çıkacak sorular olduğunu anlamadan bu  sorulara baktım ancak bir gün sonra girdiğim KPSS'de Ali'nin gösterdiği soruların  eğitim bilimleri soruları olduğunu anladım. Ali, soruları bana gösterdiğinde  birebir çıkacağını söylememişti."

FETÖ'nün sızdırdığı 2010 KPSS'den bir süre sonra eşinin tayininin  Ankara'ya çıktığını ve tekrarlanan sınava girmek istediğini ancak sınav yeri  Tunceli olduğu için sınava girmediğini aktaran M.M, "Sınavdan aldığım puana göre  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında odyolog olarak atandım ancak yaşanan bu  nedenlerden dolayı memurluğa başlamak istemedim. 17-25 Aralık'tan sonra örgütün  elebaşı Fetullah Gülen'in basına yansıyan bedduaları ve yaptığı konuşmaları  sonrası örgütten soğumaya başladım." dedi.

"HDP'YE OY VERİN ÇAĞRISI"

Eşinin Ankara'da da örgütle irtibatının olduğunu itiraf eden M.M, 2014  yılında binbaşı rütbesiyle Siirt'e atanan eşinin burada da örgütsel  faaliyetlerini sürdürdüğüne değindi.

Eşinden sorumlu "örgüt abisi"nin Siirt Valiliğinde çalışan "Sinan" kod  adlı İlker G. olduğunu açıklayan sanık M.M, FETÖ'nün 2015 Milletvekili Genel  Seçimleri öncesi HDP'ye oy verilmesi yönünde örgüt üyelerine telkinde bulunduğunu  şöyle aktardı:

"2015 Milletvekili Genel Seçimleri yaklaştığında, Siirt İlçe Jandarma  Komutanlığında binbaşı olarak çalışan eşim bana örgütün seçimlerde HDP'ye oy  vermemizin istendiğini söyledi. Bu hususu eşimden istemişler, benden istemediler.  Ben kabul etmedim, zaten önceden de şüphelerim olan örgütten iyice soğudum, eşim  'o zaman sen gitme' dedi. Yalnız gidip gelmeye başladı, aradan bir müddet  geçtikten sonra eşim bana 'abla seninle son kez görüşmek istiyor' dedi. Kabul  ettim, bu görüşmeye İlker'den sonra eşimin örgüt abiliğini yapan 'Reşat' kod adlı  Kadir S'nin eşi de geldi. Örgütle ilgili olan şüphelerimi söyledim, hatta  'terörle mücadele eden eşimden nasıl olur da HDP'ye oy vermesi istenir?' dedim.  Bir daha irtibat kurmayacağımı söyledim, ondan sonra da bir daha görüşmem  olmadı."

EŞİ DE İTİRAFÇI OLDU

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında eşinin Siirt'te jandarma binbaşı  olarak görev yaptığını ve 2016 yılının Ağustos ayında FETÖ ile iltisaklı olduğu  için mesleğinden ihraç edildiğini hatırlatan M.M, eşinin de itirafçı olduğunu  sözlerine ekledi.

AA

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