  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kayyum atanan dev şirketin 152 milyon TL'lik lüks yatına el konuldu

Güncelleme:

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Atış Yapı bünyesindeki şirketlere kayyum olarak atanan TMSF’nin talebi üzerine 28 taşınmaz, çeşitli fonlar ve 152 milyon 500 bin liralık lüks yata el konulmasına karar verildi.

Atış Yapı bünyesindeki şirketlere kayyum olarak atanan TMSF’nin talebi doğrultusunda hazırlanan KOM raporu sonrası Bursa 6. Sulh Ceza Hâkimliği, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi" hakkındaki kanunun ilgili maddesi uyarınca toplam 28 taşınmaz, çeşitli fonlar ve 152 milyon 500 bin liralık lüks yat için el koyma kararı verdi.

www.baskagazete.com'da yer alan habere göre, Bursa KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz araştırmaları sonucu hazırlanan raporun ardından onaylandı. Atış şirketlerinden O.C.’ye devredilen taşınmazların aynı gün içinde A.G. ve Ş.N.Y.’ye aktarılması 'hayatın olağan akışına aykırı' bulundu. A.G.’nin bekar, herhangi bir çalışma kaydı olmayan biri olması ve 13 taşınmazı satın almasının ekonomik olarak mümkün görünmemesi dikkat çekti. S.A. isimli şahsa devredilen 14 taşınmazın bedelleri ile gönderilen paralar arasında ciddi tutarsızlıklar olduğu, ayrıca Atış hesaplarından S.A.’ya 5 milyon dolar gönderildiği tespit edildi. Z.E. isimli şahsa devredilen fonların, konkordato kararından yalnızca 20 gün önce 7 kat düşük fiyata satıldığı belirlendi.

74 milyon 500 bin liraya alınan lüks yatın, önce 26 milyon liraya bir turizm firmasına devredildiği, ardından farklı şirketler üzerinden dolaştırılarak aynı turizm firması tarafından 152 milyon 500 bin liraya satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. KOM raporunda tüm bu işlemler "muvazaalı" ve "mal kaçırmaya yönelik" olarak değerlendirildi. Mahkeme, şüpheli devirler ve olağan dışı para hareketleri nedeniyle el koyma kararını onayladı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

10 aylık bebeğin kahreden ölümü! Annesinin kucağından yola savruldu
10 aylık bebeğin kahreden ölümü! Annesinin kucağından yola savruldu
Külliye'de 23 Nisan törenine damga vuran anlar: Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Külliye'de 23 Nisan törenine damga vuran anlar: Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Miss Turkey ve Best Model'in güzel isminin son hali ve yeni mesleği olay oldu
Miss Turkey ve Best Model'in güzel isminin son hali ve yeni mesleği olay oldu
''Çocuklarıma kuruş yok'' demişti: İbrahim Tatlıses'in mal varlığı ortaya çıktı
''Çocuklarıma kuruş yok'' demişti: İbrahim Tatlıses'in mal varlığı ortaya çıktı
Nakliye uçağından bırakılan zırhlı araç hurdaya döndü
Nakliye uçağından bırakılan zırhlı araç hurdaya döndü
Şüphe üzerine durdurulan araçtan bir servet çıktı! Yarım milyarlık altın yola saçıldı!
Şüphe üzerine durdurulan araçtan bir servet çıktı! Yarım milyarlık altın yola saçıldı!
Taşacak Bu Deniz'in güzel oyuncusuna çirkin taciz! Soluğu savcılıkta aldı!
Taşacak Bu Deniz'in güzel oyuncusuna çirkin taciz! Soluğu savcılıkta aldı!
Akılalmaz dolandırıcılık taktiği esnafın isyanıyla ifşa oldu: Vallahi de pes, billahi de pes!
Akılalmaz dolandırıcılık taktiği esnafın isyanıyla ifşa oldu: Vallahi de pes, billahi de pes!
Etiketler atış yapı TMSF lüks yat kayyum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bahçeli’den TBMM’de Demirtaş sözü: ''Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür'' Bahçeli’den TBMM’de Demirtaş sözü: ''Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür'' Miss Turkey ve Best Model'in güzel isminin son hali ve yeni mesleği olay oldu Miss Turkey ve Best Model'in güzel isminin son hali ve yeni mesleği olay oldu MasterChef'in Mehmet Şef'inin Oğlu Emre Yalçınkaya siyasete girdi! MasterChef'in Mehmet Şef'inin Oğlu Emre Yalçınkaya siyasete girdi! Çarkıfelek'in güzel hostesi Miss Grand All Stars'da Türkiye'yi temsil edecek! Çarkıfelek'in güzel hostesi Miss Grand All Stars'da Türkiye'yi temsil edecek! Taşacak Bu Deniz'in güzel oyuncusuna çirkin taciz! Soluğu savcılıkta aldı! Taşacak Bu Deniz'in güzel oyuncusuna çirkin taciz! Soluğu savcılıkta aldı! İbrahim Selim'in 16 yaş küçük sevgilisi ve Ayşe Şeyma Keten'in bekarlığa veda partisi olay oldu İbrahim Selim'in 16 yaş küçük sevgilisi ve Ayşe Şeyma Keten'in bekarlığa veda partisi olay oldu SGK'dan yeni yapılandırma hamlesi: Sınır değişti, borç erteleme geldi! SGK'dan yeni yapılandırma hamlesi: Sınır değişti, borç erteleme geldi! Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final eşleşmeleri ve maç tarihleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final eşleşmeleri ve maç tarihleri belli oldu Beşiktaş kendi evinde Alanyaspor'a gol olup yağdı, adını yarı finale yazdırdı! Beşiktaş kendi evinde Alanyaspor'a gol olup yağdı, adını yarı finale yazdırdı! Gıdada Nisan ayı ifşası! Bakanlık hileli ürünleri listeledi; yine at ve eşek eti rezaleti! Gıdada Nisan ayı ifşası! Bakanlık hileli ürünleri listeledi; yine at ve eşek eti rezaleti!
Derbi öncesi Fenerbahçe'den TFF'ye Osimhen başvurusu! Derbi öncesi Fenerbahçe'den TFF'ye Osimhen başvurusu! Bir belediyeye daha şafak baskını: AK Partili eski başkan gözaltında! Bir belediyeye daha şafak baskını: AK Partili eski başkan gözaltında! Usta oyuncunun cenazesinde skandal! Damadı ile ünlü oyuncu birbirine girdi Usta oyuncunun cenazesinde skandal! Damadı ile ünlü oyuncu birbirine girdi Akdeniz 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı! 5 saatte 7 deprem! Akdeniz’de peş peşe depremler korkuttu Akdeniz 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı! 5 saatte 7 deprem! Akdeniz’de peş peşe depremler korkuttu Akaryakıt fiyatlarından kötü haber: İndirim sevinci 24 saat sürdü, yeniden zam geliyor! Akaryakıt fiyatlarından kötü haber: İndirim sevinci 24 saat sürdü, yeniden zam geliyor! Yarım milyon kişiyi etkileyecek... Denetimli serbestlikte yeni dönem başlıyor Yarım milyon kişiyi etkileyecek... Denetimli serbestlikte yeni dönem başlıyor Savaş nedeniyle mahsur kalmıştı... THY uçağı 1,5 ay sonra Türkiye'ye dönebildi! Savaş nedeniyle mahsur kalmıştı... THY uçağı 1,5 ay sonra Türkiye'ye dönebildi! Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Bir yanda bahar diğer yanda sağanak yağış ve fırtına var! Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Bir yanda bahar diğer yanda sağanak yağış ve fırtına var! Şüphe üzerine durdurulan araçtan bir servet çıktı! Yarım milyarlık altın yola saçıldı! Şüphe üzerine durdurulan araçtan bir servet çıktı! Yarım milyarlık altın yola saçıldı! Doğalgazda kademeli zamlı fatura dönemi başlıyor; faturanız 2'ye katlanabilir! İşte il il limitler! Doğalgazda kademeli zamlı fatura dönemi başlıyor; faturanız 2'ye katlanabilir! İşte il il limitler!