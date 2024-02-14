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Kaza yapan tır alev topuna döndü

Kaza yapan tır alev topuna döndü
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Adana’nın Pozantı ilçesi yakınlarında kaza yapan tır alev topuna döndü.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Pozantı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre bir tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır bir anda alev aldı. Sürücü kazadan hemen sonra tırdan çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu. Bu sırada tırın yanından geçen otobüs ise alevler fazla olduğu için durdurularak yolcular tahliye edildi.

Olay itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Otoyol iki taraflı güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Tırın hemen tünele girmeden önce kaza yapması için facianın önüne geçti. Tırı söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Etiketler TIR alev kaza
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