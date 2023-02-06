  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kılıçdaroğlu, AFAD merkezini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, AFAD merkezini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, AFAD merkezini ziyaret etti
Güncelleme:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi sarsan deprem sonrası AFAD’ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke, Faik Öztrak ve Seyit Torun ile beraber AFAD'a geldi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer ile yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, görüşmede Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve onlarca ilde yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki deprem hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından açıklamada bulunmadan kurumdan ayrıldı.

Etiketler afad merkez kılıçdaroğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deprem sonrası yağmacı alçaklar kamerada
İstanbul'da fırtına kabusu! Köprüde araç devrildi!
Piyasalarda da deprem! Dolar barajı aştı
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan acı görüntüler
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Deprem bölgesine 250 milyon liralık yardım
Türkiye'de okullar bir hafta tatil edildi
Depremin merkez üssü havadan görüntülendi
7,6 büyüklüğünde bir deprem daha! Ankara'da da hissedildi!
Seçim tarihi iptal; 2023 seçimleri ''geçe'' alınıyor!