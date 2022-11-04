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Kılıçdaroğlu'nun Almanya programı belli oldu

Kılıçdaroğlu'nun Almanya programı belli oldu
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Kılıçdaroğlu'nun, yurt dışı temasları kapsamında üçüncü ziyaretini 23-26 Kasım tarihlerinde Almanya'ya yapacak. Y

İngiltere'nin başkenti Londra'daki temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 23-26 Kasım tarihlerinde de Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Londra'da yatırım kuruluşlarının temsilcileri ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, buradaki programını hafta sonu tamamlayacak.

Önümüzdeki hafta içi kurmaylarıyla haftalık toplantılarını yapacak Kılıçdaroğlu, 11 Kasım Cuma günü Bursa'ya gidecek. 12 Kasım Cumartesi günü İnegöl'de çeşitli etkinliklere katılması beklenen Kılıçdaroğlu, 16 Kasım'da Antep, 17 Kasım'da ise Kilis'te çeşitli temaslar gerçekleştirecek.

3 ŞEHRE GİDECEK
Kılıçdaroğlu, yurt dışı temasları kapsamında üçüncü ziyaretini ise 23-26 Kasım tarihlerinde Almanya'ya yapacak.

Kılıçdaroğlu'nun Londra'da olduğu gibi yatırım kuruluşları ve akademi çevreleriyle görüşeceği Almanya ziyaretinde Berlin, Frankfurt ve Münih'e gitmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yılın son ayında da yoğun il ziyaretlerinde bulunacak. Zaman zaman Ankara'da çeşitli etkinliklere katılması beklenen Kılıçdaroğlu, aralık ayında sırasıyla Burdur, Antalya, Trabzon, Urfa, Hatay ve Kayseri'ye gidecek.

Etiketler kılıçdaroğlu almanya program
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