Kırşehir’de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Polis, Irak uyruklu kişilerin örgüt adına faaliyette bulunduğunu ve çatışma bölgesiyle irtibatlı olduklarını belirledi.
Bunun üzerine kentte 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek ismi belirlenenlerin tümü gözaltına alındı.
Evlerdeki aramalarda dijital materyallere el kondu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol