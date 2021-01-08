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  3. 08 Ocak 2021 14:36

Kırşehir’de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

Kırşehir’de DEAŞ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir’de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
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Polis, Irak uyruklu kişilerin örgüt adına faaliyette bulunduğunu ve çatışma bölgesiyle irtibatlı olduklarını belirledi.

Bunun üzerine kentte 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek ismi belirlenenlerin tümü gözaltına alındı.

Evlerdeki aramalarda dijital materyallere el kondu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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