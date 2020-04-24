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  3. 24 Nisan 2020 13:10

Kızılay açıkladı: ''200'den fazla hastaya plazma nakledildi''

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan plazma tedavisiyle ilgili olarak "Donörlerimiz birer hafta arayla 3 kez bağış yapabiliyor. Bu şekilde bir donör 6 hastaya şifa olabiliyor. Şimdiye kadar hastalara naklettiğimiz plazma sayısı 200’ü geçmiş durumda" dedi.

Kızılay açıkladı: ''200'den fazla hastaya plazma nakledildi''
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Hürriyet'ten Ece Çelik'e konuşan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan plazma tedavisiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Plazma tedavisinin etkili bir yöntem olduğunu düşündüğünü belirten Kınık, "Türkiye’de ilk vakanın ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Hacettepe Üniversitesi ve Kızılay dünyadaki örnekleri, bu tedavinin ülkemizde nasıl uygulanabileceği konusunda ortak çalışmalar yürüttü, gerekli idari ve lojistik çerçeveyi belirledi, buna ilişkin düzenlemeler yapıldı" dedi.

Kınık, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan plazma tedavisiyle ilgili olarak "Donörlerimiz birer hafta arayla 3 kez bağış yapabiliyor. Bu şekilde bir donör 6 hastaya şifa olabiliyor. Şimdiye kadar hastalara naklettiğimiz plazma sayısı 200’ü geçmiş durumda" dedi.
 

Hürriyet

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