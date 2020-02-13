  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Şubat 2020 09:22

Kızılay’da inceleme başlıyor! Müfettişler Kızılay'da...

Son olarak üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan 8 milyon dolarlık bağış ile tartışmaların odağında olan Kızılay'da müfettiş incelemelerinin başladığı ortaya çıktı.

Kızılay’da inceleme başlıyor! Müfettişler Kızılay'da...
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İçişleri Bakanlığı’na bağlı müfettişlerin Kızılay’da inceleme yaptığı öğrenildi. Odatv’nin Kızılay kaynaklarından edindiği bilgiye göre ise, yapılan incelemenin aylardır devam ettiği ve rutin bir teftiş olduğu belirtildi.  

Kızılay son olarak, çocuk tacizi ile gündeme gelen Ensar Vakfı’na yapılan bağışla gündeme gelmişti. Torunlar Holding’e ait Başkentgaz tarafından, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na, 7.9 milyon dolar para aktarılması tepkilere neden olmuştu. Bu yolla ciddi bir vergi indirimi alan Torunlar Holding’i, Kızılay Genel Başkanı Ekrem Kınık, "Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır" sözleri ile savunmuştu.

Kerem Kınık'ın oğlu Muhammed Furkan Kınık'ın Genç Kızılay'ın başkan yardımcısı olduğunun ortaya çıkması ve Kerem Kınık’ın İstanbul Ticaret Odası’nda yer alan 13 ayrı şirket kaydı bulunması da, tepkilerin daha da artmasına neden olmuştu.

OdaTV

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
inceleme , kızılay , ensar vakfı , müfettiş , başkentgaz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM