Kızılay’da inceleme başlıyor! Müfettişler Kızılay'da...

İçişleri Bakanlığı’na bağlı müfettişlerin Kızılay’da inceleme yaptığı öğrenildi. Odatv’nin Kızılay kaynaklarından edindiği bilgiye göre ise, yapılan incelemenin aylardır devam ettiği ve rutin bir teftiş olduğu belirtildi.

Kızılay son olarak, çocuk tacizi ile gündeme gelen Ensar Vakfı’na yapılan bağışla gündeme gelmişti. Torunlar Holding’e ait Başkentgaz tarafından, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na, 7.9 milyon dolar para aktarılması tepkilere neden olmuştu. Bu yolla ciddi bir vergi indirimi alan Torunlar Holding’i, Kızılay Genel Başkanı Ekrem Kınık, "Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır" sözleri ile savunmuştu.

Kerem Kınık'ın oğlu Muhammed Furkan Kınık'ın Genç Kızılay'ın başkan yardımcısı olduğunun ortaya çıkması ve Kerem Kınık’ın İstanbul Ticaret Odası’nda yer alan 13 ayrı şirket kaydı bulunması da, tepkilerin daha da artmasına neden olmuştu.