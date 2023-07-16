  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. KKTC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

KKTC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

KKTC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
Güncelleme:

KKTC'de aşırı sıcaklar nedeniyle 17-21 Temmuz tarihleri arasında belirli saatlerde sokağa çıkmak yasaklandı.

Aşırı sıcaklar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC)  17-21 Temmuz tarihleri arasında belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan ettirdi.

Alınan karara göre, belirli saatlerde güneş altında çalışmak yasaklandı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan yasak kararı, dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Bakanlığın, Meteoroloji Dairesinin hava sıcaklığı tahminleri baz alınarak sürekli güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla 17 Temmuz'dan 21 Temmuz'a kadar 12.00 - 16.00 saatlerinde dışarıda çalışılmasını yasakladığı belirtildi.​​​​​​​

Etiketler kktc sokağa çıkma yasağı sokağa çıkma yasağı ilanı sokağa çıkmak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mustafa Sarıgül'den sosyal medyayı sallayan zam tepkisi
İstanbul'da ölümüne eğlence! Köprüden denize atladılar
İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın: Nüfus 3 binden 200 bine çıktı
Akaryakıta gelen rekor zamma tepkiler çığ gibi
En kötüsünü görmedik! Uzmanlardan korkutan sıcak uyarısı
Antalya'da orman yangını
2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı
Doğalgaza da büyük zam: ÖTV oranı 3 katına çıkarıldı
''Yerel yönetimler ÖTV zammından muaf tutulsun''
BBP lideri Destici'den zam yağmuruna sert tepki