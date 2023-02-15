Koç Holding'ten asrın felaketi sonrası maddi manevi dev yardım

Koç Holding, deprem bölgesine 2 milyar TL'lik yardımda bulunacağını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi sarstı. 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından yardım seferberliği başladı. Koç Holding, deprem bölgesine 2 milyar TL'lik yardımda bulunacağını duyurdu.

Koç Holding'ten yapılan açıklama şöyle:

6 Şubat günü ülkemiz tarihinin en büyük doğal afetlerinden biriyle sarsıldık. 10 ilimizi doğrudan etkileyen, bazı şehir merkezlerimizde hayal edilmesi imkânsız bir tahribata neden olan deprem felaketi yüreğimizi yaktı.

Hayatını kaybeden on binlerce yurttaşımızın yasını tutuyoruz. Deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ülkemize baş sağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Koç Topluluğu olarak; Koç Holding, şirketlerimiz, Vehbi Koç Vakfı ve VKV Sağlık Kuruluşlarıyla birlikte ülkemizin yaralarını sarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak üzere ilk günden bu yana kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz.

Arama – kurtarma çalışmalarında AFAD ekipleriyle koordineli olarak görev alan eğitimli ve donanımlı 531 çalışma arkadaşımız, 117 vatandaşımızı enkaz altından kurtardı.

Bölgedeki acil ihtiyaçların karşılanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon halinde tüm imkânlarımızı harekete geçirerek halkımızın yardımına koştuk.

Seferberlik ve dayanışma ruhuyla güç birliği yaptık.

Bugüne dek Koç Holding ve Topluluk şirketlerimizle bölgeye gerçekleştirdiğimiz yardımların tutarı 200 milyon TL’yi geçti. Buna ilave olarak bölgedeki iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu finansal destekleri de sağlamaya devam ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde barınma, sağlık, eğitim ve depremden etkilenen çocukların desteklenmesi kapsamında gerçekleştireceğimiz projeler için ilave olarak 1,8 milyar TL tahsis ettik. Böylelikle, şimdiye kadar yaptıklarımızla birlikte, proje bazlı yardımlarımız için toplam 2 milyar TL kaynak tahsis etmiş oluyoruz.

Bu kapsamda; Devletimizin göstereceği bölgelerde yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı 5 bin adet konteynerden oluşan, sosyal imkânları da barındıran geçici yaşam alanları oluşturacağız. Ayrıca gerekli donanımları barındıran konteyner sağlık merkezi projesi için de çalışmaya başladık.

İlave olarak bölgede sıcak yemek, çamaşır ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamak için tırlarımızla verdiğimiz hizmeti arttırarak sürdürüyoruz.

Böyle büyük bir felaketin yaralarının sarılmasında maddi kaynak tahsisinin yeterli olmayacağının bilincindeyiz. Yapılacak yardımların projelendirilmesinden, sahadaki uygulamaya kadar tüm aşamaların süratle tamamlanması için 110 bin kişiden oluşan insan kaynağımızın uzmanlık, deneyim ve iş gücünü seferber ettik.

Bölgedeki iktisadi hayatın normalleşmesi ve bölgenin canlandırılması için şu ana kadar yaptığımız gibi tüm imkânlarımızı kullanacağız. Her zaman olduğu gibi bölgedeki iş ortaklarımızın yanındayız. Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında iş birliği yaptığımız paydaşlarımızı bölgeye destek vermeye teşvik edeceğiz.

Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un “Devletim ve Ülkem varsa ben de varım” ilkesi ışığında 97 yıldır olduğu gibi bu büyük depremin yaralarının sarılmasında da üzerimize düşeni kararlılıkla gerçekleştireceğiz. Bu zor günleri de birlik ve dayanışma içerisinde aşacağımıza yürekten inanıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.