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Kolombiya'dan gelen gemide kokain ele geçirildi

Kolombiya'dan gelen gemide kokain ele geçirildi
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesine Kolombiya'dan gelen kuru yük gemisinde, 150 kilogram kokain ele geçirildi.

Ereğli ilçesindeki limana gelen Panama bandıralı 'PHOENICAN' isimli gemide uyuşturucu madde taşındığı ihbarı sonrası polis, harekete geçti. Kolombiya'dan gelen kömür yüklü kuru yük gemisine, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinden sevk edilen dalgıç polislerin de katıldığı aramada, gemi didik didik arandı. Ekiplerce yapılan aramada gemide 150 kilogram kokain ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler kolombiya kuru yük gemisi kokain uyuşturucu
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