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  1. 26 Nisan 2017 23:31

Konuşmayı hazırlayan öğretmenler hakkında karar verildi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Bakan koltuğunda olan çocukların okuduğu metni hazırlayan öğretmenler açığa alındı.

Konuşmayı hazırlayan öğretmenler hakkında karar verildi
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başbakan ve Bakanların koltukları da çocuklara devredildi.

Basına açıklama yapan çocuk bakanlardan biri, "Medeniyetler ittifakı girişimimiz, kültürler ve dinlerarası diyalog bağlamında önde gelen bir proje konumuna ulaşmıştır " dedi.

Bu sözler kamuoyunda çok tartışıldı. Türkiye’de “dinler arası diyalog” kavramı Fethullah Gülen ile özdeşleşmiş bir proje olarak tanımlanıyor. 

Başlayan tartışmanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın inceleme başlattığı belirtilmişti. Ancak Odatv'nin edindiği bilgilere göre bakanlıktan önce Ankara Valisi Ercan Topaca'nın emriyle konuşmayı ve 23 Nisan'da çocukların organizasyonunun düzenleyen iki öğretmen açığa alındı.

Aslında açığa alınan iki öğretmen bu çalışmayı Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Güngör'ün emriyle yapmıştı.

Vefa Bardakçı ismi yine bir FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti.

 Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ Yapılanması soruşturması kapsamında Strazburg eğitim ateşi Sefa Bardakçı hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Sefa Bardakçı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı'nın kardeşi olmasıyla tanınıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önce Ankara Valiliği'nin öğretmenleri açığa alması da bu açıdan dikkat çekti. Öte yandan açığa alınan öğretmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu Saray'daki 23 Nisan programını da organize eden isimler olduğu öğrenildi.

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