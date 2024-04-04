  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak

Köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak

Köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği köprü ve otoyollar, cumartesi sabahından itibaren bayram tatilinin sonuna kadar olan 9 gün boyunca ücretsiz olacak.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz." ifadelerini de kullandı.

Etiketler köprü otoyollar ücretsiz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin yeni yerli otomobili ortaya çıktı Türkiye'nin yeni yerli otomobili ortaya çıktı Beykoz'da mazbata CHP'li adaya verildi Beykoz'da mazbata CHP'li adaya verildi Baba Vanga'nın ilk 2024 kehaneti gerçek oldu Baba Vanga'nın ilk 2024 kehaneti gerçek oldu Hastane odasında kan donduran cinayet Hastane odasında kan donduran cinayet Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti: 18 bin TL ödüyor! Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti: 18 bin TL ödüyor! ''Oy parası'' açıklamalı EFT dekontu ortaya çıktı ''Oy parası'' açıklamalı EFT dekontu ortaya çıktı MSB'den ''askerlere toplu oy kullandırıldı'' iddialarına yanıt MSB'den ''askerlere toplu oy kullandırıldı'' iddialarına yanıt ''Muhalefete oy vermek caiz değil'' demişti... Cübbeli Ahmet'e ''sandık'' şoku ''Muhalefete oy vermek caiz değil'' demişti... Cübbeli Ahmet'e ''sandık'' şoku Bayram tatilinde Antalya'ya gideceklere kötü haber Bayram tatilinde Antalya'ya gideceklere kötü haber 29 kişinin öldüğü gece kulübünden sağ kurtulan işçi dehşeti anlattı 29 kişinin öldüğü gece kulübünden sağ kurtulan işçi dehşeti anlattı