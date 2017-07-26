SON DAKİKA
FATİH TERİM MİLLİ TAKIM'I BIRAKTI
Büyükelçiler kararnamesi açıklandı ! O isim de var...
Büyükelçiler kararnamesi açıklandı ! O isim de var...
Uzmanlardan S-400 füzesi açıklaması !
Uzmanlardan S-400 füzesi açıklaması !
İngiliz devinden flaş Türkiye kararı
İngiliz devinden flaş Türkiye kararı
Ünlü tatil cenneti alev alev ! Tatilciler kaçıyor
Ünlü tatil cenneti alev alev ! Tatilciler kaçıyor
İhale öncesi firmaya kanlı baskın ! Ölü ve yaralılar var
İhale öncesi firmaya kanlı baskın ! Ölü ve yaralılar var
Ali Ağaoğlu yine yaptı yapacağını !
Ali Ağaoğlu yine yaptı yapacağını !
Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Temmuz 2017 15:32

Köprüde keskin nişancı var mıydı ?

Darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde keskin nişancı olduğu iddiası çok konuşulmuştu. İddianamede o detaya da yer verildi.

Köprüde keskin nişancı var mıydı ?
A+ A-

FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği olaylara ilişkin, 135'i tutuklu 143 şüpheli asker hakkında hazırlanan 1052 sayfalık iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan iddianamede köprü üzerinde keskin nişancı olduğu iddialarına da son nokta koyuldu. Keskin nişancı olduğu iddia edilen nesnenin aslında kuleye ait üzeri branda ile kapatılmış vinç olduğu belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "kasten öldürme" suçlarından 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

"KESKİN NİŞANCI" VİNÇMİŞ

Hazırlanan iddianamede köprü üzerinde keskin nişancı olduğu iddialarına da son nokta koyuldu. Keskin nişancı olduğu iddia edilen nesnenin aslında kuleye ait üzeri branda ile kapatılmış vinç olduğu belirtildi.

Fotoğrafa da yer verilen iddianamede şu bilgilere yer aldı: “Bazı medya ve vatandaşlar tarafından köprünün Beylerbeyi Kulelerinin üst tarafından keskin nişancı tarafından ateş edildiği söylenmesi üzerine köprü kulesine çıkılarak kontrol edilmiş, aşağıdan bakılınca insan gibi görünen nesnenin üzeri branda ile kapatılmış kuleye ait vinç olduğu tespit edilmiş.”

Kebapçıdaki görüntü ilk kez ortaya çıktıKebapçıdaki görüntü ilk kez ortaya çıktı

keskin nişancı , 15 temmuz , fetö
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM