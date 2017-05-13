Korkunç kazadan hemen önce araç değiştirdiği ortaya çıktı

İzmir'in Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi sakinlerinin katıldığı turun Murat Ceylan adında bir kişi tarafından organize edildiği, grubun 6 araçla Marmaris’e doğru yola çıktı öğrenildi.

Gruptaki diğer araçlardan 3’ünün önde, iki aracın da kaza yapan midibüsün arkasından geldiği ifade edildi.

Marmaris'te otobüs devrildi ! Çok sayıda ölü var

Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi rampasında meydana gelen kaza ölenler 23 kişiden 20’sinin kadın, 2’sinin erkek ve 1’inin de kız çocuğu olduğu belirtildi. Ölen kadınlar arasında turu düzenlediği belirtilen Nazlı Ceylan’ın da bulunduğu, erkeklerin birinin sürücü Armağan Serttaş olduğu ifade edildi.



Organizatör Murat Ceylan’ın eşi Nazlı Ceylan’ın da ölenler arasında olduğu, Nazlı Ceylan’ın Aydın'ın Çine’de verilen molada diğer midibüsten inerek kaza yapan araca bindiği kaydedildi.