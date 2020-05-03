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  3. 03 Mayıs 2020 13:14

Koronavirüse yakalanan Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan Kanal 7 kanalında yaptığı dini programlarla tanınan ünlü ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanan Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti
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Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından Başakşehir Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Döngeloğlu'nun durumu ağırlaştı.

Yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybeden Döngeloğlu'nun cenaze töreniyle ilgili bilgilerin gün içinde belirleneceği öğrenildi.

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

1968 doğumlu olan Ömer Döngeloğlu İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Ömer Döngeloğlu evli ve beş çocuk babasıydı.

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ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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ilahiyat , Ömer Döngeloğlu , koronavirüs
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