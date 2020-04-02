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  3. 02 Nisan 2020 18:35

Koronavirüsten korunmak için hangi bitkileri tüketmeliyiz ?

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsten hangi bitkileri kullanarak korunabiliriz ?

Koronavirüsten korunmak için hangi bitkileri tüketmeliyiz ?
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Dünyayı esir alan Covid-19 virüsünden nasıl korunabiliriz? Hangi bitkiler corona virüsünden korunmamıza yardımcı olur? Corona Gündem’e konuk olan Fitoterapi uzmanı Prof.Dr. Erdem Yeşilada, Korona Gündem izleyicileri için anlattı.

Yapılan bilimsel araştırmalar ortaya koydu ki mikroorganizmalar ağzımızda şekeri kullanıyor. Ve bütün ağzımızı boğazımızı sarıyorlar.

O halde biz şekersiz ürünleri kullanacağız. Tatlı yediysek bile ağzımızda şekeri barındırmayacağız. Bir başka önemli husus ise virüsler arasında iletişimi kesmek.

Bunun için de zerdeçal, zencefil, nar, laden, sumağı etkin bir şekilde kullandığınızda bakterilerin birbiriyle iletişimini kesecektir.

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bitki , koronavirüs
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