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KPSS tercih sonuçları açıklandı

KPSS tercih sonuçları açıklandı
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KPSS 2023/1 tercih sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte adayların erişimine açıldı.

KPSS 2023/1 tercih sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte erişime açıldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemleri 13 Temmuz'da tamamlanmıştı. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek.

Etiketler kpss tercih üniversite
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