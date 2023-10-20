KPSS tercih sonuçları açıklandı

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2023/6 tercih sonuçları açıklandı. SGK'da çalışacak 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplamda 1392 personel alımı için tercihler sona erdi ve sonuçlar bugün ÖSYM üzerinden erişime açıldı.

Binlerce adayın merakla beklediği KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM üzerinden SGK bünyesinde istihdam edilecek 1392 personel alımı için tercih sonuçlarının nasıl sorgulanacağı merak ediliyordu. SGK'da çalışacak 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplamda 1392 personel alımı için tercihler sona erdi ve sonuçlar bugün ÖSYM üzerinden erişime açıldı. 5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ekim 2023 tarihinde saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.