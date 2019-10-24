Kritik NATO toplantısında asker selamı !

Türkiye’nin Suriye’deki operasyonları sonrasında toplanan NATO üyesi ülkelerin savunma ve dışişleri bakanları toplantısına Reuters’ın servis ettiği fotoğraflar damga vurdu.

Fotoğraflarda kısa bir süre öncesinde kriz yaşadığımız ABD’nin Savunma Bakanı Mark Esper ile Bakan Hulusi Akar arasındaki sıcak tokalaşma dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ‘asker selamı’ ise objektiflere yansıdı. Daha önce İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da benzer bir selam vererek Suriye’nin kuzeyinde görev yapan askerlerimize morâl vermeyi amaçlamıştı.

Daha önce milli futbol takımımızın UEFA organizasyonu Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı maçlardaki gol sevinci sonrasında UEFA tarafından futbolcularımızla ilgili soruşturma başlatılması Türk kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Akar’ın toplantı sırasında hangi ülkenin bakanına selam verdiği ise bilinmiyor.

“GÖRÜŞ AYRILIKLARININ ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin Suriye’nin kuzeydoğusundaki gelişmelere ilişkin “açık ve dürüst” bir tartışma yürüttüğünü ve “geleceğe” odaklanarak siyasi çözümü desteklediklerini söyledi.

Stoltenberg, Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısının birinci gününün ilk oturumlarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Suriye konusunda NATO üyeleri arasında farklı görüşler bulunduğuna dikkati çeken Stoltenberg, bunun bir ilk olmadığını, ittifakın daha önce de görüş ayrılıklarının üstesinden gelebildiğini ifade etti.

Stoltenberg, “Suriye konusunda açık ve dürüst bir tartışma yürüttük. Tüm müttefikler geleceğe odaklandı. Son gelişmeler ışığında şiddet önemli düzeyde azaldı. Bu temel üzerinde Suriye’de siyasi çözüm çabalarının artırılması konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.

NATO müttefiklerinin Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri olduğunu da kabul ettiğine dikkati çeken Stoltenberg, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için daha fazla uluslararası sorumluluk alınması gerektiğini söyledi.