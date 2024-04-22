''Küflü çikolata'' paylaşımı istifa getirdi; CEO istifa etti

Küflenmiş bir ürünü paylaşan müşterisini sosyal medya üzerinden tehdit eden Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medyada bir kullanıcının “küflü çikolata” paylaşımı sebebiyle Patiswiss'in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu tarafından tehdit edilmesinin ardından Migros ve Carrefour Patiswiss ürünlerini mobil uygulamasından kaldırdı.

Markayı krize sürükleyen gelişmelerin ardından Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini duyurdu.

Tunaoğlu şu ifadelerle istifasını açıkladı:

Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum. Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden sonrasında da tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum.

Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum.

Görev değişikliği yönetim kurulunun kararıyla hızlıca ilan edilecektir.”

Ne olmuştu ?

Marketten aldığı çikolatanın beyazlaştığını ve küflendiğini fark eden bir kullanıcı söz konusu ürünün fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Satın aldığı çikolata markası Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu etiketleyen kullanıcı hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Tunaoğlu, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de linkedinde paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin" dedi.

Sosyal medyadan art arda tepkiler gelince Tunaoğlu, bu mesajı sildi. Instagram hesabından yeni paylaşımlar yapan Tunaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ah ülkemin güzel insanları... Ah güzel rakiplerim ki bizi rakip görenlere göre baya küçüğüz. Neyse. Sadece imla kurallarıma takıldınız. Özür dilerim herkesten imla kurallara uyumun yazılarımda hız kaynaklı eksik kalmış. Sosyal medya uzmanlarıma bırakmayacak kadar tez canlılığımın da etkisi var tabii. Kabul edelim şimdi işi bilene bırakmak lazım. Ben bu kadar önemli değilim ya da güzel dilimizi sosyal medya içinde kullanım notum hiç bir şeye referans değil. Tıpkı İngilizce yazma ve konuşma arasındaki farklılıklar gibi. Bu arada telefonum ing. klavye ve gözlerimde çok ciddi bir kuruluk var göremiyorum. Size zahmet benim hatalarımı yazım ve imla denetimini yapıp/düzeltir misiniz. Bu cümledeki yanlışları bulacak ve düzeltecek insanlara şimdiden teşekkür ederim."