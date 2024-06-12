Kurban Bayramı cezaları belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık alanlarda kurban satış ve kesimi yapanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara verilecek cezalar açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirlerini artırdı.

Bakanlığın açıklamasına göre, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık alanlar ile kurban satışı ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlara ve kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 4 bin 810 lira ceza kesilecek.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını çevreye bırakan tesislere 464 bin 585 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 11 bin 540 lira ceza verilecek.

Satış yerlerinde, hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 2 bin 405 lira, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki "hayvanların kesimi"ne ilişkin düzenlemeye aykırı hareket edenlere hayvan başına 10 bin 101 lira idari para cezası uygulanacak.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 7 bin 216 lira idari para cezası kesilecek.