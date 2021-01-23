Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe para vermiyor!

Eskişehir'de yaşayan 78 yaşındaki emekli müteahhit Mehmet Çolak, bağ evine kurduğu sistemle kendi elektriğini üretip 8 yıldır elektriğe beş kuruş para vermedi. Çolak 10 yıl önce şehir dışındaki arazisine inşa ettiği bağ evine elektrik bağlamak için verilen 25 bin liralık masrafın fazla gelmesi üzerine alternatif yollar aramaya başladı. Hem ucuz hem de temiz olması nedeniyle rüzgâr ve güneş enerjilerinden yararlanmayı karar kılan emekli müteahhit Mehmet Çolak, 2011 yılında çalışmasına başladığı ve 2013 senesinde tamamen kurduğu sistemle 8 yılda yaklaşık 10 bin lira masraftan kurtuldu.

İlk kurduğunda 2 bin lira masraf ettiğini belirten Çolak, "Önce pervane alıp aydınlatma yaptım, daha sonra ilave güneş panelleri aldım. Yaklaşık 2 bin lira kadar da onlara verdim çok daha ucuza hallettim ve 8 senedir de kullanıyorum. Hiçbir şikâyetim de yok. Şu anda 220 volt elektrik kullanabiliyorum. 8 yıldır normal elektrik kullansaydım yaklaşık 8-10 bin lira elektrik faturası öderdim. Fakat şuana kadar maliyet bile yarısı kadar olmadı" bilgilerini verdi.



Ürettikleri elektiriği, her türlü elektronik alet kullanımı ve bahçe sulama gibi ev işlerinde de rahatlıkla kullanabildiklerini kaydeden Çolak, "İki tane dalgıç pompam, iki tane kuyum var. İstediğim zaman dalgıçları çalıştırabiliyorum. İstediğim her zaman istediğim elektronik aletimi çalıştırabiliyorum. Depolarımı doldurduktan sonra damlama sulama sistemimi çalıştırıyorum. Tüm işlemler için elektriğimi buradan kullanıyorum. Aydınlatma, televizyon, buzdolabı, elektrik süpürgesi gibi her türlü elektronik aletimiz çalışıyor” diye konuştu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını her zaman merak ettiğini söyleyen Mehmet Çolak, komşularının bu sistemi beğendiklerini ve evlerine kurduklarını, çok da memnun olduklarının altını çizdi. Salgın döneminde de bağ eviyle kendilerini dışarıdan izole ettiklerini belirten Çolak, konutunun kendi kendine yetmesi nedeniyle dışarı hiç çıkmadıklarını ifade etti.



Çolak, “Bunu gençliğimde de denemiştim, bir ev yapıyorduk, oraya pervane koymuştum ve aydınlatma için kullanıyorduk. Daha sonra pervaneyi buraya kurdum. Biraz da internetten araştırdık. Ben burayı yaptıktan sonra yaklaşık 20 kişi geldi bakmaya. Evimiz ziyaret yeri gibi oldu. Herkes gelip görmek istiyordu. Tarif ettim yapanlar da oldu. Şu an köy evinde bu şekilde elektrik kullananlar var. Kullananların hepsi de gayet memnun.