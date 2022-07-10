Kürşat Yılmaz hacca gitti, Bahçeli'ye teşekkür etti

Kürşat Yılmaz hac ziyaretinden fotoğraf paylaştı, tarikat lideri Ahmed Hulusi Akten ile MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından hüküm giyen ve 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Kürşat Yılmaz hacca gitti ve sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

Yılmaz fotoğrafın altına yazdığı açıklamada “Üstadım Sayın Ahmed Hulusi’nin Himmeti, Sayın Başkanım Devlet Bahçeli’nin çok büyük yardımları ile Umre ve Hac görevimi yerine getirmekteyim. Allah’a şükrediyorum, büyüklerime teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan dua isteyen tüm dostlarıma, yola çıkarken dua isteyen sevgili dostlarıma, buraya gelmemde emeği geçen arkadaşlarıma, gönlümden geldiği gibi dua edip, onlar ve Türk İslam âlemi için tavaf yaptım" ifadelerini kullandı.

Burç isimli tarikatın lideri olduğu öne sürülen Ahmed Hulusi Akten şarkıcı Mustafa Ceceli'nin sona eren evliliği ve İntizar'ın gizli kamera görüntüleriyle gündeme gelmişti.

KÜRŞAT YILMAZ KİMDİR?

Kürşat Yılmaz, 30 Ekim 2005 tarihinde “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı. Yılmaz 16 yıl Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde kaldı.

Kürşat Yılmaz, avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edildi, 32 yıllık cezadan beraat etti. Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Yılmaz tahliye edildi.