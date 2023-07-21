Kuşadası depremi sonrası Naci Görür'den açıklama

Naci Görür'den Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre Kuşadası Körfezinde gerçekleşen 4.0 büyüklüğünde depremden sonra açıklama geldi.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 02.49'da merkez üssü Kuşadası Körfezinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 13.11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede hissedildi.

“DEPREMİN NEDENİ K-G GERİLMESİ”

Meydana gelen depremin ardından bugün Prof. Dr. Naci Görür açıklamada bulundu. Prof. Dr. Görür, “Kuşadası Körfezi’nde 4,2 deprem oldu. Burada sık sık bu boyutta depremler oluyor. Deprem Büyük Menderes Grabeni’nin kuzey horstunda. Bu horst üzerindeki faylar körfez içine doğru da devam ediyor. Depremin nedeni bu bölgenin K-G gerilmesi” ifadelerine yer verdi.