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Kuvvetli yağış ve fırtına hava trafiğini vurdu

Kuvvetli yağış ve fırtına hava trafiğini vurdu
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İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. 8 uçak ise başka havalimanlarına yönlendirildi.

Meteorolojik uyarıların ardından etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı terminal ve çevresinde olumsuz bir durum yaşanmadı. Ancak şiddetli rüzgar ve kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı. Uzun süre tur attıktan sonra yakıt kritiğine giren 8 uçak ise başta Ankara olmak üzere başka havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Uçuşlarda kısa süreli gecikmeler yaşanıyor. 

DHA

Etiketler istanbul kuvvetli yağış fırtına uçak
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