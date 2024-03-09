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Kuyumcuda 3.5 milyon TL’lik soygun!

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Bursa'da kar maskeli ve silahlı iki şüpheli, hedef aldıkları kuyumcudan yaklaşık 3.5 milyon değerinde altın çalarak kaçtı.

Bursa’da, Yıldırım ilçesi Şelçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi’nde, kar maskeli ve eli silahlı 3 şüpheli M.M. (55)’ye ait kuyumcu dükkanın önüne otomobil ile geldi. Bir süre etrafı gözetleyen şüphelilerden 2’si ellerindeki çantayla birlikte inerek kuyumcuya girdi.

Yaklaşık 1 dakika gibi kısa bir sürede vitrinde bulunan yaklaşık değeri üç buçuk milyon değerindeki bir buçuk kilo altını alarak kendilerini bekleyen otomobile bindi.

KAÇARKEN HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Otomobile binen şüpheliler, havaya da iki el ateş açarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler kuyumcu soygun kuyumcu soygunu
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