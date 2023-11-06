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KYK yurdunda 36 kız öğrenci hastanelik oldu

KYK yurdunda 36 kız öğrenci hastanelik oldu
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Yalova'nın Termal ilçesinde, KYK'ya bağlı Akça Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda yemekten zehirlenen 36 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Termal ilçesinde, 1345 kız öğrencinin kaldığı KYK'ya bağlı kız öğrenci yurdunda bugün öğle yemeğinden sonra bazı öğrencilerde karın ağrısı ve ishal şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan 36 öğrenci, Yalova  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, öğrencilerin yediği yemekten numune alındı.

Yalova Valiliği de olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"İlimizde bulunan Gençlik Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü'ne bağlı 2 bin 90 öğrenci kapasiteli Akça Hatun Öğrenci Yurdu'nda konaklayan öğrencilerimiz 06.11.2023 tarihinde karın ağrısı ve ishal şikayetiyle, yurt idaresine müracaat bulunmuştur. Bunun üzerine ivedilikle öğrencilerimiz hastaneye sevk edilmiştir. Tedavi altına alınan öğrencilerimizin genel durumları iyi olup, tedavileri tamamlanan öğrencilerimiz taburcu edilmektedir. Konuyla ilgili valiliğimizce de gerekli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

DHA

Etiketler kyk yurdu kız öğrenci gıda zehirlenmesi
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