Leman'dan sahte kapak, sahte karikatür uyarısı
Leman Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün, sosyal medyada dolaşan sahte kapaklara karşı uyarıda bulundu.
Haftalık mizah dergisi Leman'ın Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün, derginin kapaklarına yapılan montajlara karşı uyarıda bulundu.
Akgün, Twitter'da paylaştığı mesajında, "Photoshop’la oluşturulmuş fake (sahte) Leman kapakları bize ait olmayan çizgiler ve farklı amaçlarlarla uluslararası profillerde dolaştırılıyor" dedi.
Photoshop’la oluşturulmuş fake ( sahte ) Leman kapakları bize ait olmayan çizgiler ve farklı amaçlarlarla uluslararası profillerde dolaştırılıyor. pic.twitter.com/0ZDGmLIiqf— Tuncay Akgün (@tuncayakgun_) January 1, 2023
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