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Leman'dan sahte kapak, sahte karikatür uyarısı

Leman'dan sahte kapak, sahte karikatür uyarısı
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Leman Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün, sosyal medyada dolaşan sahte kapaklara karşı uyarıda bulundu.

Haftalık mizah dergisi Leman'ın Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün, derginin kapaklarına yapılan montajlara karşı uyarıda bulundu.

Akgün, Twitter'da paylaştığı mesajında, "Photoshop’la oluşturulmuş fake (sahte) Leman kapakları bize ait olmayan çizgiler ve farklı amaçlarlarla uluslararası profillerde dolaştırılıyor" dedi.

Etiketler leman tuncay akgün karikatür sahte gerçek kapak
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