LPG'ye zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıt fiyatlarında seçim sonrası başlayan zam furyası devam ediyor. Son olarak LPG'ye zam geldi. Zammın ardından bazı illerde LPG fiyatı 18 lirayı aştı.

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle bir aşağı bir yukarı giden akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Son dönemde gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.

LPG’YE ZAM GELDİ

5 Eylül Salı itibariyle LPG'ye 1 lira 31 kuruş zam yapıldı. Böylece otogaz fiyatı birçok ilde 18 liranın üzerine çıktı.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. 14 Mayıs seçimleri öncesi LPG'nin fiyatı 10 lira seviyelerindeydi. 3.5 aylık süreçte oto gazın fiyatı yaklaşık 2 kat arttı.

5 Eylül itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Adana

Benzin fiyatı: 37,87 TL

Motorin fiyatı: 38,84 TL

LPG fiyatı: 17,58 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 37,87 TL

Motorin fiyatı: 38,92 TL

LPG fiyatı: 17,81 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 37,42 TL

Motorin fiyatı: 38,43 TL

LPG fiyatı: 18,18 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 38,07 TL

Motorin fiyatı: 39,20 TL

LPG fiyatı: 18,14 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 37,61 TL

Motorin fiyatı: 38,74 TL

LPG fiyatı: 17,93 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 37,63 TL

Motorin fiyatı: 38,78 TL

LPG fiyatı: 17,91 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 38,10 TL

Motorin fiyatı: 39,18 TL

LPG fiyatı: 17,65 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 37,54 TL

Motorin fiyatı: 38,79 TL

LPG fiyatı: 17,71 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 37,73 TL

Motorin fiyatı: 38,83 TL

LPG fiyatı: 17,45 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 36,84 TL

Motorin fiyatı: 37,92 TL

LPG fiyatı: 18,14 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 37,56 TL

Motorin fiyatı: 38,69 TL

LPG fiyatı: 17,96 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 37,85 TL

Motorin fiyatı: 38,95 TL

LPG fiyatı: 17,61 TL

Kars

Benzin fiyatı: 37,91 TL

Motorin fiyatı: 39,12 TL

LPG fiyatı: 18,06 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 37,68 TL

Motorin fiyatı: 38,78 TL

LPG fiyatı: 18,00 TL

Rize

Benzin fiyatı: 37,71 TL

Motorin fiyatı: 38,90 TL

LPG fiyatı: 18,35 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 37,85 TL

Motorin fiyatı: 39,00 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 37,67 TL

Motorin fiyatı: 38,88 TL

LPG fiyatı: 17,93 TL

LPG FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de LPG ürün fiyatlaması Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor.

EPDK’da yer alan açıklamada LPG fiyatlarının bazı AB ülkelerine göre daha pahalı olmasının sebebinin, diğer petrol ürünlerinde olduğu gibi LPG üzerindeki yüksek vergi yükünden kaynaklandığı belirtiliyor.