LPG'ye zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Akaryakıt fiyatlarında seçim sonrası başlayan zam furyası devam ediyor. Son olarak LPG'ye zam geldi. Zammın ardından bazı illerde LPG fiyatı 18 lirayı aştı.
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle bir aşağı bir yukarı giden akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Son dönemde gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.
LPG’YE ZAM GELDİ
5 Eylül Salı itibariyle LPG'ye 1 lira 31 kuruş zam yapıldı. Böylece otogaz fiyatı birçok ilde 18 liranın üzerine çıktı.
SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATINA ÇIKTI
Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. 14 Mayıs seçimleri öncesi LPG'nin fiyatı 10 lira seviyelerindeydi. 3.5 aylık süreçte oto gazın fiyatı yaklaşık 2 kat arttı.
5 Eylül itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Adana
Benzin fiyatı: 37,87 TL
Motorin fiyatı: 38,84 TL
LPG fiyatı: 17,58 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 37,87 TL
Motorin fiyatı: 38,92 TL
LPG fiyatı: 17,81 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 37,42 TL
Motorin fiyatı: 38,43 TL
LPG fiyatı: 18,18 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 38,07 TL
Motorin fiyatı: 39,20 TL
LPG fiyatı: 18,14 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 37,61 TL
Motorin fiyatı: 38,74 TL
LPG fiyatı: 17,93 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 37,63 TL
Motorin fiyatı: 38,78 TL
LPG fiyatı: 17,91 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 38,10 TL
Motorin fiyatı: 39,18 TL
LPG fiyatı: 17,65 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 37,54 TL
Motorin fiyatı: 38,79 TL
LPG fiyatı: 17,71 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 37,73 TL
Motorin fiyatı: 38,83 TL
LPG fiyatı: 17,45 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 36,84 TL
Motorin fiyatı: 37,92 TL
LPG fiyatı: 18,14 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 37,56 TL
Motorin fiyatı: 38,69 TL
LPG fiyatı: 17,96 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 37,85 TL
Motorin fiyatı: 38,95 TL
LPG fiyatı: 17,61 TL
Kars
Benzin fiyatı: 37,91 TL
Motorin fiyatı: 39,12 TL
LPG fiyatı: 18,06 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 37,68 TL
Motorin fiyatı: 38,78 TL
LPG fiyatı: 18,00 TL
Rize
Benzin fiyatı: 37,71 TL
Motorin fiyatı: 38,90 TL
LPG fiyatı: 18,35 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 37,85 TL
Motorin fiyatı: 39,00 TL
LPG fiyatı: 18,40 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 37,67 TL
Motorin fiyatı: 38,88 TL
LPG fiyatı: 17,93 TL
LPG FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye’de LPG ürün fiyatlaması Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor.
EPDK’da yer alan açıklamada LPG fiyatlarının bazı AB ülkelerine göre daha pahalı olmasının sebebinin, diğer petrol ürünlerinde olduğu gibi LPG üzerindeki yüksek vergi yükünden kaynaklandığı belirtiliyor.
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