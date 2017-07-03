Mahkemede ilginç diyalog: ''İyi hadi indirim yaptım''

Kayseri'de çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan 39 yaşındaki Tuncay K.'nin sahte çek yazdığı gerekçesiyle ’dolandırıcılık’ suçundan tutuklu yargılandığı davada mahkeme başkanı ile arasında geçen diyalog dikkat çekti. Tuncay K. mahkeme başkanına, "Ne olur bana iyi hal uygulayın" diye ricada bulundu. Mahkeme başkanı da, "İyi hadi indirim yaptım" yanıtını verdi.



Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Tuncay K. hazır bulundu. Uyuşturucu bulundurma, tehdit, sahte para, yaralama ve resmi belgede sahtecilik gibi birçok suçta kaydı bulunan ve toplamda kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan zanlı, odun satışında 17 bin 600 TL sahte çek verdiği iddiasıyla dolandırıcılık suçundan yargılandı.

Zanlı savunmasında, "Bundan önceki yaptığım suçları kabul ettim. Lakin ben sahte çek vermedim. Üzerime iftira atıldı. Daha önceden yaptıklarıma yaptım dedim. Hatta benim önceki cezalarımdan birini de sizin başkanlığınızdaki mahkeme verdi" dedi. Savunma sonrasında mahkeme heyeti resmi belgede sahtecilik suçundan Tuncay K.'ye 2 yıl hapis cezası ve 30 bin TL para cezası verdi.

Kararın açıklanmasının ardından mahkeme başkanından ısrarla söz isteyen dolandırıcılık sanığı, "Bildiğim her şeyi anlattım, geçen mahkemede de iyi hal vermediniz, bari bu mahkemede iyi hal verin ne olur" diyerek cezasında indirim yapılmasını istedi. Mahkeme başkanının, "İyi hadi indirim yaptım" demesi üzere sanık, heyete teşekkür ederek cezaevine götürüldü.

