Mahkemenin kararı ortalığı karıştırdı: 91 kişinin katili serbest!

1992-2001 yıllarında 91 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutularak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan, terör örgütü Hizbullah üyesinin de tahliye edildiği ortaya çıktı.

2000 yılında İstanbul Beykoz'da öldürülen Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun yardımcısı ve şura üyesi M.S.K.'nin de yeniden yargılama kapsamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gerekçe gösterilerek tahliye edildiği ortaya çıktı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre Ali Gaffar Okkan suikastı sonrasında gizlendiği hücre evinde yakalanan M.S.K., Ağır Ceza Mahkemesinde 6 yıl süren yargılama sonucunda 91 kişinin ölüm emrini vermek, işkenceli ve domuz bağlı sorgulara katılmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış, Yargıtay tarafından oy birliğiyle onanınca da hüküm kesinleşmişti.

Yargıtay kararında sanığın, Gaziantep, Şırnak, Mardin, Batman ve bağlı ilçelerinde 157 silahlı eylemde 91 vatandaşın öldürülmesinden sorumlu olduğunu, 66 kişinin yaralandığı eylemlerin de emir ve talimatını verdiğini belirtti.

Hükümlü M.S.K. yargılandığı mahkemeye yeniden yargılama talebiyle başvurunca dosyası yeniden ele alındı. Mahkeme, sanığın AİHM ve AİHS normlarına göre, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, davanın makul süre içinde sonuçlandırılmadığını, yargılama sırasında heyette askeri yargıç bulundurulduğu gerekçesiyle sanığı, yeniden yargılama kapsamında tahliye etti. Tahliye tarihinin tıpkı diğer Hizbullahçı sanıklar gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden hemen önceye denk gelmesi ise dikkat çekti.

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