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Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor!

Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor!
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceği açıklandı.

ADF'de konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı.

Maliki, "Müslüman ülkeler ve uluslararası camia net bir duruş göstermeli, İsrail'in yüzyıllardır devam eden mevcut durumu değiştirme çabalarını boşa çıkarmalıyız" dedi.

Etiketler mahmud abbas Filistin Dışişleri Bakanı Maliki filistin devlet başkanı
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