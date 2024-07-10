Malatya'da bir deprem daha

AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depreme canlı yayında yakalanan yerel TV sunucusunun panik anları dikkat çekti.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.54'te meydana gelen sarsıntının derinliği 14.27 kilometre olarak ölçüldü.

Aynı bölgede gece saatlerinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Malatya Yeşilyurt’ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

YEREL TV SUNUCUSU DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Öğle saatlerinde meydana gelen 4.3 şiddetindeki depreme yerel ERTV sunucusu canlı yayında yakalandı. Yayın esnasında haberleri sunan kadın sunucu, deprem sarsıntısıyla birlikte panik yaşadı. Sunucunun, "Of, aman yarabbi, çok şiddetliydi. Çok şiddetliydi. Hala sallıyor. Yine deprem" sözleri ise dikkat çekti.

SON 12 SAATTE 2 DEPREM MEYDANA GELDİ

Öte yandan kentte son 12 saatte 4'ün üzerinde 2 deprem meydana gelmesi ise dikkat çekti. Gece saat 00.41'de Yeşilyurt merkezli 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.54'te yine Yeşilyurt merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...