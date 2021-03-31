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Malatya'da bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen kılıç, sikke, heykel ve mühür ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesinde bazı şüphelilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

İki şüphelinin ev ve eklentilerindeki aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 gümüş kabzalı ve yakut taşlarla işlenmiş kılıç, 1 bronz heykel, 12 bronz sikke, 2 altın sikke ve 2 mühür ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler malatya valilik bizans
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