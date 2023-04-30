Malatya'da Nisan ayının sonunda kar sürprizi
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir süredir etkili olan sağanak yağış bir süre sonra kar yağışına dönüştü.
Kürecik -Harunuşağı bölgesinde etkisini attıran karı gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile kayda alırken, Nisan ayında yağan kar karışında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kayısıda çağla döneminin yaşandığı bugünlerde yağan kar kayısı üreticilerini de tedirgin ederken bölgede soğuk havanın bir süre daha etkili olması bekleniyor.
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