Malatya'da şiddetli deprem

AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Büyük paniğe neden olan deprem Adıyaman başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. 5.2'lik depremin ardından 3.5 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 60 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.04'te Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 13.93 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan depremin büyüklüğü 5.3 olarak açıklandı.

Deprem Malatya'nın yanı sıra Adıyaman başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilirken, ekiplerin saha tarama çalışmaları sürüyor.

BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi, 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 16.24'te 3.5 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.



BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz durum olmadığını dile getirdi.

Yerlikaya, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

BAKAN KOCA: UMKE TİMLERİ GÖREV BAŞINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, ''16.04’te Malatya Battalgazi’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Ekiplerimiz depremin hissedildiği fakat olumsuz çağrı alınmadığını bildirdiler. Bölgeyi taramak üzere 2 UMKE timi görev başında.'' dedi.

MALATYA VALİSİ: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURALIM

Malatya Valisi Ersin Yazıcı depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini, hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini belirtti. Yazıcı, "Öncelikle geçmiş olsun. Çok ciddi manada depremi hissettik. Şu ana kadar bir olumsuzluk yok. Sahadaki çalışmalarımız devam ediyor. 112'ye bildirilen bir olumsuzluk şu ana kadar yok. Ağır hasarlı binaların yıkılmasında yüzde 83'deyiz. Lütfen bu binalardan vatandaşlarımız uzak dursunlar. Rica ediyorum bu binalardan uzak duralım. Bu tür depremlerde ağır hasarlı binalarda sıkıntılar olabilir." dedi.

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI: VATANDAŞLAR EVLERİNDEN ÇIKMIŞ DURUMDA

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de NTV canlı yayınında “Depremi hissedince kesinlikle 5’in üzerinde bir deprem dedik. Şu an arkadaşlarımız, tüm mahallelerimizle irtibat kurmaya çalışıyorlar.” dedi. Başkan Güder, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir durum ulaşmadığını söyledi.

Bölgedeki vatandaşların evlerinden dışarı çıktığını söyleyen Başkan Güder, “Biz şu an arkadaşlarla teyakkuz halindeyiz.” ifadesini kullandı.

Battalgazi’de 6 Şubat deprem felaketinde ağır ve orta hasar alan binaların kullanılmadığını söyleyen Güder, “Şu ana kadar yıkımla ilgili bir bilgi ulaşmış değil.” dedi.

AFAD: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDEDİR

AFAD'dan yapılan açıklamada da herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı ifade edilirken "Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir." denildi.

OKAN TÜYSÜZ: YENİ BİR DEPREM

Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu depremin 6 Şubat depremlerinin artçı sarsıntısı olmadığını dile getirdi.

"Yeni bir deprem." diyen Tüysüz, "Burası 2020'de yaşadığımız 6,8'lik Elazığ depremi ile 6 Şubat Kahramanmaraş depremi arasında kalan kırılmamış bir fay parçası. Bu fay parçasının üzerine bu iki depremle stres yüklenmiş durumda." ifalerini kullandı.

Böyle bir depremin beklenen bir deprem olduğunun da altını çizen Tüysüz, "Artçıların gelmesi mümkün. 4,5 büyüklüğüne kadar depremler görülebilir." ifadelerini kullandı.

"BURADA ENERJİ YOĞUNLAŞTI"

Jeoloji Mühendisi Fevzi Bingöl, "Geçmiş olsun. Elazığ'da ben de depremi hissettim. Bu depremler dikkat ederseniz 6 Şubat depreminden sonra özellikle Malatya ve bölgesinde gerçekleşiyor. Burada enerji yoğunlaştı. Bir kısım enerji bu bölgeye transfer oldu. 6 Şubat'ın artçılarını yaşıyoruz. Bugün olan deprem de bir artçı deprem." şeklinde konuştu.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...