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  3. 18 Ağustos 2020 22:23

Manisa'da boş arazide bulunan top mermisi imha edildi

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde boş bir arazide tespit edilen ve Milli Mücadele döneminden kaldığı düşünülen top mermisi imha edildi.

Manisa'da boş arazide bulunan top mermisi imha edildi
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Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde boş bir arazide bulunan ve Milli Mücadele döneminden kaldığı düşünülen top mermisi imha edildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi'nde Milli Mücadele döneminden kaldığı düşünülen ve boyu 40 santimetre eni ise 20 santimetre top mermisi tespit edildi. Top mermisinin bulunduğu alanda Kırkağaç Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından emniyet tedbirleri alındı. Olay yerine çağırılan Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) personeli tarafından top mermisi sorunsuz şekilde patlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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