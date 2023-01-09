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Manisa'da FETÖ operasyonu: Yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi

Manisa'da FETÖ operasyonu: Yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi
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Manisa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik çalışmalarda, 14 şüphelinin yakalanması için bugün, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelilerden 13’ü yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araba ve iş yerlerindeki aramalarda, örgüte ait olduğu değerlendirilen 35 bin 500 dolar, 32 bin TL, 60 adet ata lira altının yanı sıra çok sayıda telefon, tablet, flash bellek ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

Etiketler manisa fetö operasyonu
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